Маурісіо Почеттіно поділився думками щодо можливих виступів Челсі на клубному чемпіонаті світу - цитує інсайдер Фабріціо Романо

"Мені потрібно подивитися на свій контракт! Якщо власник продовжить мою угоду, я відповім на дане запитання". 

Маурісіо працює в лондонському колективі з минулого літа. 

Наразі результати команди йдуть не надто вдало, але завдяки перемозі у Лізі чемпіонів сезону-2020/21 вона потрапила на клубний мундіаль. 