Англія

Наставник розповів щодо можливих виступів на турнірі.

Маурісіо Почеттіно поділився думками щодо можливих виступів Челсі на клубному чемпіонаті світу - цитує інсайдер Фабріціо Романо.

"Мені потрібно подивитися на свій контракт! Якщо власник продовжить мою угоду, я відповім на дане запитання".

Маурісіо працює в лондонському колективі з минулого літа.

Наразі результати команди йдуть не надто вдало, але завдяки перемозі у Лізі чемпіонів сезону-2020/21 вона потрапила на клубний мундіаль.