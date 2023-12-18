Наставник розповів щодо можливих виступів на турнірі.
Маурісіо Почеттіно - Getty Images
18 грудня 2023, 17:34
Маурісіо Почеттіно поділився думками щодо можливих виступів Челсі на клубному чемпіонаті світу - цитує інсайдер Фабріціо Романо.
"Мені потрібно подивитися на свій контракт! Якщо власник продовжить мою угоду, я відповім на дане запитання".
Маурісіо працює в лондонському колективі з минулого літа.
Наразі результати команди йдуть не надто вдало, але завдяки перемозі у Лізі чемпіонів сезону-2020/21 вона потрапила на клубний мундіаль.