Інше

Наставник вирішив припинити діяльність у футболі.

Мірча Луческу оголосив про завершення тренерської кар'єри - цитує офіційний сайт Динамо.

Стосовно цього наставник повідомив на прес-конференції після гри проти Шахтаря.

"Сьогодні не хотілося би говорити про гру. Хочу сказати, що 15 років віддав футболу в Україні. На цьому вирішив завершити свою кар'єру. Це була остання гра. Я попрощався зі своїми гравцями, із гравцями «Шахтаря». Дякую всім, і сподіваюся, що частинка мене залишила слід в українському футболі. Я вдячний і президенту «Шахтаря» Рінату Ахметову, і президенту «Динамо» Ігорю Суркісу за спільну роботу. Хотілося би завершити по-іншому, але всьому приходить кінець — і футбольної кар'єри, і самого футболу, і кохання, і життя. Усьому є початок та кінець.

Якщо сказати два слова про саму гру, то досвідченіша команда сьогодні перемогла. Ми мали свої шанси, але не використали їх. У «Динамо» є перспективна молодь, у якої є майбутнє. Навіть сьогодні я подивився, що найбільш віковим гравцем у запасі був Сирота.. Звісно, потрібно багато працювати, щоб досягти успіху. Але я впевнений, що майбутнє є і в «Динамо», і в України. Мені дуже складно було переживати всі ці моменти останнім часом – і війна, і відсутність уболівальників на трибунах,і хвилини мовчання перед кожним матчем. Із роками ти стаєш більш сентиментальним, і в цьому плані кожна гра мені давалася все важче й важче. Постійно думав про тих, хто кожного дня гине на фронті, про мирне населення, яке страждає, і все це важко поєднувати з футболом.

Дякую всім, дякую українському футболу, дякую країні за ці прекрасні 15 років. Бажаю всім миру, здоров’я та щасливого майбутнього. Розумієте, від самого початку війни я залишався тут, разом із командою, так само як і в 2014 році я не їхав із Донецька. Можливо, мій авторитет, мій тиск були занадто великими для молодих гравців, тому відповідальність за останні результати я беру на себе. Все ж таки, ми мали гандикап, але не спромоглися виграти останні матчі..

Також варто зазначити, що за останні два роки від нас пішла велика група гравців, досвідчених виконавців, і молоді потрібно давати час, вони не можуть відразу замінити досвідченіших та майстерніших партнерів. Потрібно мати терпіння, а критикувати легше за все. Потрібно підтримати цих молодих хлопців, щоб вони зростали й потім упродовж довгих років давали результат як у «Динамо», так і в збірній України. Іноземці, які могли посилити гру, не приїздять до нас, тому потрібно зрощувати нашу українську молодь.

Вдячний вам за все. Також віддаю данину пам’яті Артему Франкову, який любив футбол, жив футболом, і дуже шкода, що такі люди йдуть від нас. Обіймаю вас усіх, і бажаю всього найкращого!".

Фахівець очолював Шахтар з 2004 по 2016 роки. Виграв із ним вісім чемпіонських титулів, шість Кубків України, сім суперкубів та, найголовніше, Кубок УЄФА у 2009 році. В Динамо Київ він прийшов у 2020 році та одразу виграв всі внутрішні трофеї. Окрім того, в його колекції також багато титулів із румунськими, турецькими та іншими командами.