Досвідчений захисник пролонгував угоду з клубом.
Ігор Пердута, Ворскла
18 грудня 2023, 17:40
Пресслужба Ворскли повідомила про продовження контракту з 33-річним захисником Ігорем Пердутою.
"Приємна і водночас хвилююча подія відбулася сьогодні в головному офісі футбольного клубу Ворскла. Багаторічний захисник полтавської команди Ігор Пердута пролонгував свої трудові відносини з клубом ще на три роки", - йдеться у повідомленні клубу.
Захисник прокоментував продовження контракту:
"Звичайно, я дуже радий, що керівництво клубу довіряє мені. І надалі старатимусь виконувати завдання, які ставитимуться перед нами.
Зараз згадую, як у 2010-му році підписав свій перший контракт із Ворсклою, і ця історія триває вже майже 14 років. Чимало яскравих епізодів пережили ми з уболівальниками за цей час.
Сподіваюсь, ситуація в країні невдовзі дозволить нам розділяти радість від перемог разом, на стадіоні. Ми щодня дякуємо ЗСУ, нашим незламним воїнам за те, що маємо можливість займатися улюбленою справою. Слава українським героям!", — резюмував Ігор Пердута.