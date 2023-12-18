Україна

Досвідчений захисник пролонгував угоду з клубом.

Пресслужба Ворскли повідомила про продовження контракту з 33-річним захисником Ігорем Пердутою.

"Приємна і водночас хвилююча подія відбулася сьогодні в головному офісі футбольного клубу Ворскла. Багаторічний захисник полтавської команди Ігор Пердута пролонгував свої трудові відносини з клубом ще на три роки", - йдеться у повідомленні клубу.

Захисник прокоментував продовження контракту:

"Звичайно, я дуже радий, що керівництво клубу довіряє мені. І надалі старатимусь виконувати завдання, які ставитимуться перед нами.

Зараз згадую, як у 2010-му році підписав свій перший контракт із Ворсклою, і ця історія триває вже майже 14 років. Чимало яскравих епізодів пережили ми з уболівальниками за цей час.

Сподіваюсь, ситуація в країні невдовзі дозволить нам розділяти радість від перемог разом, на стадіоні. Ми щодня дякуємо ЗСУ, нашим незламним воїнам за те, що маємо можливість займатися улюбленою справою. Слава українським героям!", — резюмував Ігор Пердута.