Настає вирішальний період у кар'єрі 25-річного француза.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
26 грудня 2023, 08:59
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе незабаром має визначитися зі своєю подальшою кар'єрою. Про це повідомляє Relevo.
За інформацією джерела, наступного тижня 25-річний француз зможе вести переговори з іншими клубами.
Наголошується, що керівництво мадридського Реалу вже планує роботу над підписанням французького футболіста.
Водночас, ПСЖ просило Мбаппе не робити поспішних рішень і не форсувати події в січні, що дає шанс на потенційне продовження договору з парижанами.
Чинний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2024 року, але до нього включено опцію продовження ще на один сезон.
Цього сезону Мбаппе провів 22 матчі, в яких він забив 21 гол та віддав дві гольові передачі.