Франція

Настає вирішальний період у кар'єрі 25-річного француза.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе незабаром має визначитися зі своєю подальшою кар'єрою. Про це повідомляє Relevo.

За інформацією джерела, наступного тижня 25-річний француз зможе вести переговори з іншими клубами.

Наголошується, що керівництво мадридського Реалу вже планує роботу над підписанням французького футболіста.

Водночас, ПСЖ просило Мбаппе не робити поспішних рішень і не форсувати події в січні, що дає шанс на потенційне продовження договору з парижанами.

Чинний контракт Кіліана з ПСЖ розрахований до літа 2024 року, але до нього включено опцію продовження ще на один сезон.

Цього сезону Мбаппе провів 22 матчі, в яких він забив 21 гол та віддав дві гольові передачі.