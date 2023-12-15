Мадридський клуб встановив дедлайн для француза.
Мбаппе, Getty Images
15 грудня 2023, 18:51
Мадридський Реал встановив дедлайн для нападника ПСЖ Кіліана Мбаппе.
Як зазначає As
, "королівський" клуб дав форварду час до 15 січня 2024 року, щоб дати відповідь, чи має він намір переходити до Реалу. У керівництві "вершкових" вважають, що цього часу цілком достатньо, щоб ухвалити остаточне рішення.
Крім того, Реал хоче якумого швидше розпочати будувати плани на літню трансферну кампанію, бо клуб має намір підписати Ерлінга Голанда з Манчестер Сіті, в разі невдачі з трансфером Мбаппе.