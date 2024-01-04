Франція

Захисник уже перебуває на шляху до Франції.

Німецький центральний захисник лондонського Вест Гема Тіло Керер від початку сезону-2022/23 є гравцем "молотобійців", тоді як за нього французький Парі Сен-Жермен отримав 12 млн євро.

Однак за цей час стати визначальним гравцем команди 27-річний виконавець так і не зумів.

Як підсумок, посеред поточного сезону ми говоримо про те, що гравець перебуває на межі повернення до Ліги 1.

Монако забезпечує цей варіант, докладаючи неабияких зусиль до здійснення трансфера гравця.

Як повідомляє місцева преса, якщо нічого не зміниться в планах Керера та "монегасків", то вже сьогодні, 4 січня, питання переходу має бути остаточно закрито.

Тіло отримає контракт оренди, за яку Монако має сплатити Вест Гему 500 тис. євро, після чого французький колектив матиме зобов’язання викупу футболіста за 11,5 млн євро, після виконання короткого переліку легкодосяжних умов.

Цікаво, що всі перемовини щодо переходу гравця було проведено лише за останні два дні.

У поточному сезоні Керер відіграв 12 матчів (392 хвилини).