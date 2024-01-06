Впевнена заява іспанського фахівця.
Енріке, Getty Images
06 січня 2024, 15:58
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився з приводу можливого невдоволення деякими грацями команди ігровим часом, який їм надається. Цитує іспанця RMC Sport.
"Коли ти у великому клубі, це нормально, що є гравці, які не грають. Мене це не турбує.
У мене винятковий склад, про це ми й просили. На кожній позиції грають по два футболісти високого рівня. У такій ситуації дехто може не отримувати достатньої кількості ігрового часу. Але вони мають максимально викладатися на тренуваннях.
Я розумію, що гравці незадоволені, але мені все одно", — заявив Енріке.