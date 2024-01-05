Франція

ПСЖ залишився без ключового виконавця.

3 січня ПСЖ обіграв Тулузу у матчі за Суперкубок Франції (2:0). В цьому поєдинку травму отримав захисник парижан Мілан Шкрініар, якого довелося міняти на 71-й хвилині матчу.

За інформацією L'Equipe, 28-річному словаку зробили МРТ лівої щиколотки, яка підтвердила серйозне розтягнення.

За повідомленням ЗМІ, центрбек буде відсутній мінімум наступні 3 місяці.

Цього сезону, Мілан Шкрініар зіграв за ПСЖ 23 матчі та забив один гол.