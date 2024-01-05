ПСЖ залишився без ключового виконавця.
МІЛАН ШКРІНІАР, GETTY IMAGES
05 січня 2024, 11:00
3 січня ПСЖ обіграв Тулузу у матчі за Суперкубок Франції (2:0). В цьому поєдинку травму отримав захисник парижан Мілан Шкрініар, якого довелося міняти на 71-й хвилині матчу.
За інформацією L'Equipe, 28-річному словаку зробили МРТ лівої щиколотки, яка підтвердила серйозне розтягнення.
За повідомленням ЗМІ, центрбек буде відсутній мінімум наступні 3 місяці.
Цього сезону, Мілан Шкрініар зіграв за ПСЖ 23 матчі та забив один гол.