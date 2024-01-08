Молодий француз може продовжити кар'єру у Німеччині.
Арно Калімуендо, Getty Images
08 січня 2024, 20:14
Нападник Ренна Арно Калімуендо може змінити клубну прописку у зимове трансферне вікно. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.
За інформацією джерела, керівництво німецького Айнтрахту зробило офіційну пропозицію Ренну щодо оренди 21-річного француза з правом обов'язкового викупу за 23 мільйони євро плюс бонуси.
Наразі клуби продовжують переговори, але зазначається, що сам футболіст зацікавлений у зміні клубу.
Цього сезону Калімуендо провів 19 матчів, у яких забив чотири голи.
Минулого літа Арно було викуплений у ПСЖ за 20 млн євро, а його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.