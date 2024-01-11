Франція

Серб відмовляється грати за Ренн.

Колишній півзахисник Челсі, Манчестер Юнайтед та Роми Неманья Матич, який нині виступає за французький Ренн, погодив умови особистого контракту з Ліоном. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, сербський ветеран хоче приєднатися саме до Ліону. Переговори між клубами ще тривають, але наближаються до свого завершення.

35-річний Матич став гравцем Ренна у серпні минулого року, перейшовши з Роми за 2.5 млн. євро.

Цього сезону, Неманья Матич відіграв за Ренн 19 матчів, віддав три гольові передачі та заробив сім жовтих карток.