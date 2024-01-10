Італія

Гравець може невдовзі знову змінити клубну прописку.

Опорний півзахисник Неманья Матич хоче залишити Ренн. Серб запропонував свої послуги Ромі, на що отримав відмову.

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Гравець залишив Рим влітку 2023 року. Французький клуб віддав за нього 2,5 мільйони євро, підписавши з 35-річним півзахисником контракт, розрахований до кінця червня 2025 року.

У цьому сезоні Матич вже взяв участь у 19 матчах Ренна у всіх турнірах, відзначившись 3 асистами. Тим не менш, він незадоволений своїм перебуванням у клубі та хоче залишити його. Серб відмовляється тренуватися зі своїми одноклубниками.

Гравець хотів повернутися до Роми та запропонував їй свої послуги через посередника. Проте, керівництво клубу відповіло чіткою відмовою.

Римські "вовки" все ще шукають нового півзахисника, оскільки готуються втратити Ренату Саншеша після невдалої оренди.

Раніше повідомлялося, що португалець може достроково залишити клуб та повернутися до ПСЖ.