Франція

Дивіться відео найкращих моментів матчу німецької Бундесліги, що відбувся 14 січня 2024 року, 21:45.

У поєдинку вісімнадцятого туру французької Ліги 1 Парі Сен-Жермен на виїзді здолав Ланс.

Команда Луїса Енірке мала суттєві труднощі на старті гри й привезла пенальті у власні ворота. Однак Пшемислав Франковські його не зміг реалізувати.

А вже потім, посеред першого тайму, Ланс пропустив гол і перед самою перервою отримав вилучення у власному складі, чим суттєво погіршив становище та перспективи на другий тайм для себе.

Чемпіони країни в підсумку зуміли втримати опонентів і зрештою закрили матч пізнім голом Кіліана Мбаппе.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ланс — ПСЖ у 18 турі французької Ліги 1-2023/24:

Ланс — ПСЖ 0:2

Голи: Барколя 30, Мбаппе 89.

На 7-й хвилині Франковські (Ланс) не реалізував пенальті (воротар).

Ланс: Самба — Граді, Данзо, Медіна – Франковські, Діуф (Фюльжені, 74), Ель-Енауї (Сішуба, 86), Мауасса (Чавес, 46) — Давід Кошта (Томассон, 74), Сотока – Ваї (Саїд, 74).

ПСЖ: Доннарумма — Заїр-Емері, Маркіньос, Данілу Перейра, Ернандес — Солер (Фабіан Руїс, 62), Угарте, Вітінья — Дембеле, Барколя — Мбаппе.

Попередження: Солер 52.

Вилучення: Граді 45+2.