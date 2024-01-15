Франція

Заміна для Лоді.

Марсель близький до підписання лівого захисника Янг Бойз Уліссеса Гарсії. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, сторони успішно погодили всі ключові аспекти переходу. "Провансальці" заплатять за 28-річного швейцарця близько трьох мільйонів євро. Захисник пройде медичне обстеження для переходу до нового клубу протягом найближчої доби.

Діючий контракт гравця зі швейцарським клубом розрахований до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у три мільйони євро.

Цього сезону, Уліссес Гарсія відіграв за Янг Бойз 24 матчі, забив один м'яч та відда п'ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Аль-Хіляль близький до трансферу лівого захисника Марселя Ренана Лоді.