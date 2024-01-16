Франція

У голосуванні габонець обійшов Мбаппе та Ляказетта.

Центральний нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг був визнаний найкращим гравцем французької Ліги 1 за підсумками грудня.

Протягом минулого місяця 34-річний габонець відзначився 4 голами та 4 асистами. Лише в одному з п'яти грудневих поєдинків Марселя він залишив поле без результативних дій.

У голосуванні Обамеянг обійшов нападників ПСЖ і Ліона Кіліана Мбаппе та Александра Ляказетта.

Нагадаємо, що у листопаді та жовтні найкращим гравцем Ліги 1 визнали саме Мбаппе, тоді як у вересні ним став голкіпер Ніцци Марцин Булка, а у серпні — нападник Монако Такумі Мінаміно.