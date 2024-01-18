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Представник гравця прокоментував останні події довкола клієнта.

Французький нападник аравійського Аль-Іттіхада Карім Бензема останнім часом не зникає із стрічки футбольних новин.

35-річний володар Золотого м’яча то був відсторонений від роботи з клубом через відсутність на загальнокомандних зборах, то подавав до суду на міністра внутрішніх справ Франції через наклеп.

У підсумку, обома цими справами доводиться займатись адвокату футболіста Юго Віг’є, який у своєму останньому інтерв’ю розповів про новини щодо свого клієнта.

"У Каріма були злети і падіння в спортивному житті. Можливо, зараз у нього менш удалий період.

Нещодавно він отримав травму. Його не було кілька днів, потім його затримав циклон на Маврикії, і він не зміг вилетіти до Саудівської Аравії.

Зараз він уже повернувся до клубу. Ми фактично бачили, як за кілька днів він повстав із попелу.

Якщо ви пам'ятаєте, він не дуже багато грав, коли прийшов у Реал Мадрид, а потім став абсолютно незамінним гравцем. У нього тоді були як не дуже хороші моменти, так і найкращі емоції за всю кар’єру. Так буває у всіх спортсменів.

Коли ти перебуваєш на такому високому рівні й твої результати в певний момент стають не дуже хорошими, люди одразу кажуть, що це — кінець твоєї кар’єри.

Особисто я був би щасливим, якби він повернувся і грав за Ліон. Так, мені б цього хотілось. Але сам Карім мені про це ще не казав", — заявив представник Бензема.

Нагадаємо, що раніше повідомлялось про інтерес лондонського Челсі до Каріма.