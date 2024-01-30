Франція

Клуб хоче зробити трансфер добре виступаючого гравця.

Лілль цікавиться форвардом Боавішти Тіагу Мораїшем - повідомляє журналіст Фабріс Гокінс.

Колектив з Ліги 1 заплатить 3 мільйони євро, угоду буде укладено на 4,5 роки.

Тіагу виступає у команді з 2019 року, також клуб здавав Мораїша в оренду до Лейшоеша. Також у вінгера є декілька виступів у збірній Португалії U-19.

Цього сезону 20-річний гравець провів 20 матчів, забив 6 голів і віддав 5 асистів.