Клуб хоче зробити трансфер добре виступаючого гравця.
Тіагу Мораїш - Getty Images
30 січня 2024, 19:35
Лілль цікавиться форвардом Боавішти Тіагу Мораїшем - повідомляє журналіст Фабріс Гокінс.
Колектив з Ліги 1 заплатить 3 мільйони євро, угоду буде укладено на 4,5 роки.
Тіагу виступає у команді з 2019 року, також клуб здавав Мораїша в оренду до Лейшоеша. Також у вінгера є декілька виступів у збірній Португалії U-19.
Цього сезону 20-річний гравець провів 20 матчів, забив 6 голів і віддав 5 асистів.