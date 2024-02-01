Гравець може допомогти клубу демонструвати кращі результати у чемпіонаті.
Саїд Бенрахма - Getty Images
01 лютого 2024, 19:56
Ліон купив Саїда Бенрахма - повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Угода буде в якості оренди за 5 мільйонів євро з правом викупу за 12 мільйонів євро наступного літа.
Вест Гем, що може купити таланта Норшеллана, відхилив запити щодо форварда від інших клубів, у складі лондонської команди Саїд Бенрахма виступає з 2020 року.
Цього сезону 28-річний гравець провів 22 матчі в усіх можливих турнірах та віддав 1 асист.