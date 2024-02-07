Завершився матч французького кубку.
Ліон - Лілль - Getty Images
07 лютого 2024, 21:42
Ліон вдома виграв у Лілля і вийшов до чвертьфіналу Кубку Франції. Раян Шеркі зробив 1+1.
Ліон — Лілль 2:1
Голи: Орбан, 40, Шеркі, 47 — Александру, 53
Ліон: Перрі — Мейтленд-Найлс, О'Браєн, Чалета-Цар, Тальяфіко (Мата, 69) — Толіссо, Какере, Мангала (Матич, 64) — Шеркі (Нуама, 64), Гіфт (Ляказетт, 69), Фофана (Бальде, 90)
Лілль: Шевальє — Сантос, Йоро, Александру, Ісмаїлі (Гудмундссон, 84) — Бенталеб (Язиджи, 77), Андре — Жегрова (Мораіш, 71), Гомес, Уна — Девід (Ілич, 77, Буадді, 84)
Попередження: Тальяфіко, Чалета-Цар