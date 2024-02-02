Франція

Захисник Ноттінгем Форест продовжить кар'єру у Франції.

Ліон оголосив про оренду півзахисника Ноттінгем Форест Ореля Мангаля. Угода розрахована до кінця поточного сезону.

Французький клуб заплатить за оренду 10 млн фунтів і матиме опцію викупу футболіста за 15 млн фунтів. Також англійці можуть отримати 3 млн фунтів у вигляді бонусів і отримає 10% від наступного продажу гравця.

Мангаля перейшов до Ноттінгема в середині 2022 року зі Штутгарта. Ноттінгем заплатив Штутгарту 15 мільйонів євро.

В поточному сезоні Мангаля провів 22 матчі та відзначився одним голом.