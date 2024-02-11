Франція

Ідеться про дуже великі гроші.

Ще одне трансферне вікно залишилось позаду, а питання трансферу нападника французького Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала так і не було вирішено.

Із огляду на те, що чинний контракт 25-річного виконавця завершується вже наприкінці поточної кампанії, чемпіонам Франції варто поспішати, якщо вони хочуть зберегти у власному складі зіркового футболіста.

А вони цього дійсно хочуть, бо інакше й неможливо пояснити їхню останню на сьогоднішній пропозицію оформити нову угоду.

Іспанська преса повідомляє, що Мбаппе запропонували дворічний контракт із обсягом виплат, що сягає майже 150 млн євро за цей період.

Те, чого не може запропонувати Реал через внутрішню політику клубу.

У поточному сезоні Кіліан забив 30 голів та віддав сім гольових передач у 29 матчах.