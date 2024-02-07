Франція

Сторонам доведеться шукати компроміс.

Сага довкола трансферу французького нападника Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе до мадридського Реала зайшла на нове коло цього зимового вікна.

Наявна інформація, що гравець ухвалив остаточне рішення щодо приєднання до "вершкових" цього літа.

Проте наразі тривають перемовини щодо контракту, які обіцяють стати аж ніяк не менш гострими, аніж спроби домовитись поміж клубами, які тривають уже не перший рік.

Річ у тім, що Мбаппе та Реал мають геть несумісні погляди щодо розмірів грошової винагороди для футболіста.

Очевидно, що з поточною зарплатнею на тому рівні, що пропонує ПСЖ, 70 млн євро на рік, Кіліану доведеться попрощатись, але в Реалі він хоче заробляти не менше 50 млн євро на рік.

У той самий час політика "бланкос" у цьому питанні є однозначною — більше 15 млн євро в клубі не отримуватиме жоден гравець.

Окрім цього, Мбаппе хоче отримати потужний бонус за підписання контракту в розмірі 125 млн євро, хоча мадридці наразі готові запропонувати лише вдвічі меншу суму.

А ще Реал готовий заради зірки піти на суттєві поступки в дуже чутливому для нього питанні власності прав на гравця, поступившись 60% на користь Мбаппе.

Але й цього все ще недостатньо — агенти форварда вимагають усі 100%.

Наразі перемовини щодо контракту призупинені до моменту подання наступних пропозицій з обох сторін.

У цьому сезоні Мбаппе забив 29 голів та віддав сім гольових передач у 28 матчах.