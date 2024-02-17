Франція

Французький захисник через чергову травму вилетів до кінця сезону.

Захисник Лілля Самуель Умтіті більше не зможе допомогти своїй команді у нинішньому сезоні, повідомляє AS.

За інформацією джерела, у 30-річного француза проблеми з лівим коліном і за словами головного тренера "догів" Пауло Фонсеки, футболісту знадобиться операція, через яку він вилетить до кінця сезону.

Для Умтіті це вже не перша подібна травма і на тлі цього Самуель серйозно розглядає питання про завершення ігрової кар'єри.

Цього сезону Умтіті провів 13 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

До Лілля Самуель виступав за Ліон, Барселону та Лечче. За даними видання, через травми він пропустив 159 матчів своїх команд.

Після 21 туру Лілль набрав 35 очок і посідає п'яте місце у турнірній таблиці Ліги 1.