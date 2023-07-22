Франция

Французький захисник повернувся в Лігу 1.

Самуель Умтіті після розірвання угоди з Барселоною зацікавив ряд клубів та нарешті визначився з місцем продовження кар'єри.

Як повідомляє офіційний сайт Лілля, сторони підписали угоду строком на два роки — до літа 2025. Трансфер відбувся на правах вільного агента.

Зазначимо, що сезон-2022/23 французький захисник провів у Лечче на правах оренди, де провів 25 матчів.

Футболіст буде виступати під 14 номером.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Лілль посилив склад гравцем збірної Ісландії.