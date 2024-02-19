Франція

В клубі розраховують на вінгера.

Хаві Сімонс наступного літа може замінити Кіліана Мбаппе у ПСЖ - повідомляє Bild.

Наразі вінгер виступає в оренді у складі Лейпцига. Раніше Хаві також був в оренді у ПСВ.

Кіліан оголосив щодо свого відходу до іншого клубу влітку, тому клуб розпочав активні пошуки заміни для Мбаппе. Серед теоретичних кандидатів називаються також Віктор Осімген та Рафаель Леау.

Цього сезону 20-річний гравець провів 31 матч в усіх можливих турнірах, забив 8 голів і віддав 9 асистів.