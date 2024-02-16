Франція

Наступний сезон француз почне в складі іншого клубу.

Нападник Кіліан Мбаппе покине Парі Сен-Жермен наприкінці цього сезону, коли закінчиться його контракт. Про це стало відомо напередодні.

Після цього він повідомив керівництву французького клубу, що не змінить своє рішення про відхід.

За інформацією джерела, найближчими місяцями між футболістом та босами ПСЖ відбудуться фінальні переговори щодо майбутнього відходу Кіліана.

Раніше повідомлялось, що Кіліан хоче перейти в Реал, але пропозиція від мадридської команди поки що його не переконала.

Влітку 2021 року 24-річний футболіст підписав новий дворічний контракт, який включав пункт про продовження на 12 місяців на сезон-2024/25. Однак тільки Мбаппе міг ініціювати таке продовження, а не ПСЖ, і крайній термін для цього сплив 31 липня минулого року.

У цьому сезоні Мбаппе зіграв 30 матчів за ПСЖ у всіх змаганнях, забивши 31 гол.