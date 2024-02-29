ПСЖ має план розвитку на літнє міжсезоння. Наставник команди Луїс Енріке вважає, що стане краще сьогоднішньої версії.

"Якщо все піде за планом — я впевнений, що наступного сезону ми матимемо набагато кращий склад. Я в цьому переконаний.

У захисті, у нападі, з фізичної та техніко-тактичної думки… ми станемо кращими. Немає сумніву", — цитує фахівця журналіст Фабріціо Романо.

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