Франція

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає, що від втрати Кіліана Мбаппе його команда тільки виграє.

ПСЖ має план розвитку на літнє міжсезоння. Наставник команди Луїс Енріке вважає, що стане краще сьогоднішньої версії.

"Якщо все піде за планом — я впевнений, що наступного сезону ми матимемо набагато кращий склад. Я в цьому переконаний.

У захисті, у нападі, з фізичної та техніко-тактичної думки… ми станемо кращими. Немає сумніву", — цитує фахівця журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Мбаппе повідомив оточення, що ще не погодив контракт із Реалом.