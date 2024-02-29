Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке вважає, що від втрати Кіліана Мбаппе його команда тільки виграє.
ЛУЇС ЕНРІКЕ - GETTY IMAGES
29 лютого 2024, 16:22
ПСЖ має план розвитку на літнє міжсезоння. Наставник команди Луїс Енріке вважає, що стане краще сьогоднішньої версії.
"Якщо все піде за планом — я впевнений, що наступного сезону ми матимемо набагато кращий склад. Я в цьому переконаний.
У захисті, у нападі, з фізичної та техніко-тактичної думки… ми станемо кращими. Немає сумніву", — цитує фахівця журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Мбаппе повідомив оточення, що ще не погодив контракт із Реалом.