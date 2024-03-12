Франція

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфі висловився про співпрацю з іспанським тренером.

Керівництво ПСЖ задоволене роботою Луїса Енріке на посаді головного тренера, попри невиразну гру команди в чемпіонаті Франції. Про це заявив президент парижан Нассер Аль-Хелайфі.

- Ми будуємо нову команду, це непросто. Гравці не готові, бо ми лише зібрали їх разом. Я також пишаюся нашим тренером, який чудово справляється. Він виконує чудову роботу зі створення всього цього.

Йдеться не лише про результати, а й про те, як ми граємо, про стратегію, бачення. Я також дуже пишаюся спортивним директором Луїшем Кампушем, який теж робить фантастичну роботу. Як і усі гравці. Ми дуже щасливі, - сказав функціонер.

Раніше повідомлялось, що стосунки Мбаппе та Енріке погіршилися після того, як француз вирішив покинути ПСЖ.