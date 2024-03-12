Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та луганська Зоря.

Київське Динамо та луганська Зоря зіграють на стадіоні ім. В. Лобановського в рамках двадцять першого туру української Прем'єр-ліги.

Олександр Шовковський, після нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), залучив до стартового складу Тимчика та Вівчаренка на фланги оборони, тоді як Бражко повернеться до опорної зони.

Юрій Коваль, на тлі перемоги над закарпатським Минаєм (2:0), використав із перших хвилин Капустяна, Джордана та Токара в лінії захисту, тоді як Жан Клод зіграє в опорній зоні, а Писаренко та Долбнєв долучаться до лінії атакувальних півзахисників, тоді як Ндур гратиме на вістрі атаки.

Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Шепелєв — Волошин, Шапаренко, Кабаєв — Ванат.

Запасні: Нещерет, Моргун, Андрієвський, Караваєв, Дячук, Діалло, Сирота, Біловар, Дубінчак, Беніто, Маткевич, Пономаренко.



Зоря: Сапутін — Капустян, Джордан, Токар, Рейс — Башич, Жан Клод — Писаренко, Мічін, Долбнєв — Ндур.

Запасні: Турбаєвський, Набит, Байрук, Гільєрме, Мариновський, Герреро, Доронін.



Гра Динамо Київ — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.