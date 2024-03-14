Франція

Федерація футболу Франції оголосила заявку на найближчі товариські матчі.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам оголосив склад на товариські матчі проти Німеччини та Чилі (23 і 26 березня).

Голкіпери: Альфонс Ареоля (Вест Гем), Майк Меньян (Мілан), Бріс Самба (Ланс)

Захисники: Жонатан Клосс (Марсель), Люка Ернандес (ПСЖ), Тео Ернандес (Мілан), Ібраїма Конате (Ліверпуль), Жюль Кунде (Барселона), Бенжамен Павар (Інтер), Вільям Саліба (Арсенал), Дайо Упамекано (Баварія)

Півзахисники: Едуардо Камавінга (Реал), Юссуф Фофана (Монако), Адрієн Рабьо (Ювентус), Орельєн Чуамені (Реал), Воррен Заїр-Емері (ПСЖ)

Нападники: Усман Дембеле (ПСЖ), Мусса Діабі (Астон Вілла), Олів'є Жиру (Мілан), Антуан Грізманн (Атлетіко), Рандаль Коло-Муані (ПСЖ), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Маркус Тюрам (Інтер).

Раніше повідомлялось, що Дешам незадоволений бажанням Мбаппе зіграти на Олімпіаді.