Франція

Тренер вважає, що чемпіонат Європи в пріоритеті.

Олімпіада пройде з 24 липня до 10 серпня 2024 в Парижі — одразу після закінчення чемпіонату Європи. Раніше форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе виявив бажання зіграти на Олімпійських іграх, але це рішення не влаштовує наставника "Ле Бле" Дідьє Дешама, повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, керманич команди нагадав своїм гравцям у четвер вдень, 14 березня, коли він оголосив склад команди на товариські матчі проти Німеччини та Чилі (23 і 26 березня), що пріоритетом Федерації футболу Франції залишається Євро, а не Олімпіада.

Раніше повідомлялось, що Мбаппе — найкращий гравець тижня у Лізі чемпіонів.