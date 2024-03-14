Німеччина

Для 20-річного німця це третя нагорода цього сезону.

Півзахисника Баєра Флоріана Вірца було визнано найкращим гравцем німецької Бундесліги за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

Минулого місяця Флоріан зробив три результативні передачі у чемпіонаті за чотири матчі та ще дві у зустрічі Кубку Німеччини.

Також у лютому Вірц став наймолодшим гравцем в історії, який зіграв 100 матчів у Бундеслізі у віці 20 років та 296 днів.

Для 20-річного німця це третя нагорода цього сезону. У поточній кампанії Вірц провів 34 матчі, в яких забив 10 голів та віддав 17 гольових передач.

Після 25 турів Баєр набрав 67 очок і лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Баварію на 10 балів.