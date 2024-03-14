Україна

Володимир Бражко поділився враженнями від матчу з Зорею.

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко прокоментував перемогу в матчі УПЛ проти Зорі (2:0), а також поділився своїми думками про виклик до розташування збірної України.

"Я виступав за цей клуб в оренді, і я вдячний клубу за можливість проявити себе і повернутись до рідного клубу.

Зі снігом просто було незручно грати, тому що м’яч постійно зупинявся і потрібно було робити замість двох дотиків чотири-п’ять, аби його обробити та віддати. За цей час суперник може тебе вже накрити. Насправді, було складно. Складніше команді, яка атакує, тому що треба щоб м’яч швидше ходив, а у нас не дуже це виходило. І план на гру десь змінився.

Які відчуття від виклику у збірну? Вже чекаю цього дня, адже це була моя мрія – потрапити до національної збірної. Для мене це – честь представляти країну та бути частиною команди. Звичайно, я дуже хочу вже тренуватися та познайомитися з тими хлопцями, кого не знаю, відчути цю атмосферу. Буду віддавати всього себе та тренуватися на всі сто відсотків аби допомогти команді.

Я не думаю про стартовий склад збірної, оскільки це буде рішення тренера. Я буду тільки працювати, все залежить від мене та конкурентів по позиції. Я буду віддавати всього себе на тренуваннях. Неважливо, хто буде грати, головне – щоб ми вийшли на Євро. Чекаємо на підтримку від вболівальників, вона нам дуже потрібна. Слава Україні!", — сказав Бражко в ефірі Профутбол Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Зоря.