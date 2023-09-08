Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу відбіркового циклу чемпіонату Європи, що відбувся 8 вересня 2023 року, 21:45.

У матчі п'ятого туру відбіркового циклу Євро-2024 збірна Франції впевнено обіграла національну команду Ірландії з рахунком 2:0.

Перемогу команді Дідьє Дешама принесли забиті м'ячі у виконанні Чуамені та Тюрама, який забив за хвилину після виходу на заміну замість Жиру.

Після п'яти ігор Франція набрала 15 очок, забивши 11 голів та жодного не пропустивши. Друге місце у Нідерландів (шість очок після трьох ігор), а третє – у Греції (шість балів після чотирьох зустрічей). Ірландія посідає четверте місце, набравши три очки, а Гібралтар має нуль балів і жодного забитого м'яча.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Франція — Ирландія в 5 турі відбору ЄВРО-2024:

Франція — Ірландія 2:0

Голи: Чуамені, 19, Тюрам, 26

Франція: Меньян — Кунде (Павар, 89), Упамекано, Л. Ернандес (Саліба, 73), Т. Ернандес — Чуамені, Рабьо — Дембеле (Коман, 73), Грізманн (Камавінга, 89), Мбаппе — Жиру (Тюрам, 26).



Ірландія: Базуну — Коллінз, Еган, Стівенс (Макклін, 46) — Даффі, Каллен, Моламбі (О’Ши, 67), Браун — Найт, Айда (Кін, 67), Огбене (Ебоселе, 84).



Попередження: Т. Ернандес, Грізманн — Каллен