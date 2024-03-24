Інше

Слабка гра від французів.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам прокоментував гру своєї команди у товариському матчі з національною командою Німеччини (0:2). Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Очевидно, що сьогодні ми не відповідали високому рівню матчу, запропонованому німцями. Нам знадобилося чверть години, щоб це прийняти.

Також нам не щастило, просто не щастило. Ми були гіршими з погляду агресивності, і нам не вистачило злагодженості роботи. Я насамперед несу за це відповідальність", — заявив французький фахівець.