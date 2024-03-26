Франція

Нова угода розрахована до кінця сезону-2025/26.

Жюльєн Стефан оновив свою угоду з Ренном, повідомляє офіційний сайт клубу Ліги 1.

Французький спеціаліст очолив команду у середині листопада 2023 року, ставши наступником Бруно Женезіо. З того часу команда здобула звитяги у 14 з 22 матчів у всіх турнірах.

Новий контракт Стефана розраховано до кінця червня 2026 року.

Під керівництвом 43-річного спеціаліста Ренн дістався півфіналу Кубка Франції, де зустрінеться з ПСЖ. Клуб вилетів із Ліги Європи на стадії 1/16 фіналу, поступившись Мілану. У Лізі 1 Ренн іде восьмим, відстаючи від зони єврокубків на три очки.