Франція

Не дивлячись на це команді вдалося одразу призначити нового фахівця.

Ренн звільнив наставника Бруно Женезіо - повідомляє Інсайдер Фабріціо Романо.

Тренер очолював бретонський колектив з 2021 року. Клуб під його керівництвом постійно займав місця у першій четвірці Ліги 1.

Проте цієї кампанії команда грає невдало та йде та іде лише на 13-й сходинці. Також клуб одразу назвав нового головного тренера.

Його очолив Жюльєн Стефан який раніше вже працював у структурі Ренна, вигравав із ним Кубок Франції та після цього працював у Страсбурі.