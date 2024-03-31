Франція

Французькому нападнику вже 37 років.

Нападник італійського Мілана Олів'є Жиру висловився про своє майбутнє у національній збірній Франції. Цитує французького ветерана Téléfoot.

"Дійсно. Можливо чемпіонат Європи в Німеччині стане для мене останнім великим турніром за збірну.

Як я сказав, зараз я перебуваю ближче до кінця, ніж до початку шляху. Потрібно максимально насолоджуватися кожним моментом, але я ще ні про що не оголошував.

Ви мене часто називаєте "непотоплюваним", це добре і круто, хоча "Титанік" повинен був бути непотоплюваним, а в результаті затонув", — заявив Жиру.

Зазначимо, що Олів'є Жиру є найкращим бомбардиром в історії збірної Франції. На його рахунку 56 забитих м'ячів у 129 матчах за "Триколірних".