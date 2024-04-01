Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Франції, що відбувся 31 березня 2024 року.
Фото: ФК ПСЖ
01 квітня 2024, 00:45
У рамках 27-го туру французької Ліги 1 Марсель на своєму полі приймав ПСЖ.
Гості здолали господарів, відправивши в їхні ворота два голи.
Огляд матчу:
Марсель — ПСЖ 0:2
Голи: Вітінья 53, Рамуш 85.
Марсель: Лопес, Гарсія, Мбемба (Жиго, 51), Балерді (Унаї, 73), Мерлен, Кондогбіа (Гує, 61), Верету, Харіт, Ндіай (Пемі, 61), Луїс Енріке, Обамеянг.
ПСЖ: Доннарумма, Хакімі, Данілу, Бералдо, Ернандес, Фабіан Руїс (Угарте, 65), Вітінья, Заїр-Емері (Шкріньяр, 77), Дембеле (Асенсіо, 65), Мбаппе (Рамуш, 65), Коло-Муані (Лі Кан Ін, 46).
Попередження: Лукас Беральдо 15, Ернандес 38, Данілу 40, Доннарумма 45+2.
Вилучення: Лукас Беральдо 40.