Франція

Керманич паризького гранда знову висловився щодо французького форварда.

Сага з переходом форварда Парі Сен-Жермен Кіліана Мбаппе в мадридський Реал влітку цього року на правах вільного агента близиться до свого логічного завершення, оскільки, за інформацією цілої низки спортивних ЗМІ, француз погодився переїхати на Сантьяго Бернабеу.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке висловився щодо 25-річного нападника.

"Я хотів би, щоб історія закінчилася красиво і для ПСЖ, і для Мбаппе — для всіх. Ми всі в одному човні", — цитує слова Луїса Енріке журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен досі жодного разу не вигравав Лігу чемпіонів у своїй історії.