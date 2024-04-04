Франція

Керманич ПСЖ не квапиться із підготовкою до матчів Ліги чемпіонів УЄФА.

Французький Парі Сен-Жермен у чвертьфіналі Ліги чемпіонів УЄФА зіграє двоматчеве протистояння проти каталонської Барселони, перша частина якого відбуватиметься на полі чемпіонів Ліги 1.

Проте до цього в "червоно-синіх" заплановано домашню гру чемпіонату проти Клермона, думкам про яку наразі віддає перевагу їхній головний тренер Луїс Енріке.

"Дуже задоволений тим, що нам удалось вийти до фіналу Кубка Франції. Це було однією з наших цілей від самого початку сезону.

Барселона? Я не думаю, що ви можете підсумувати потенціал такого клубу лише одним гравцем, навіть якщо це буде Левандовські. У Барселони багато сильних сторін, і це команда дуже високого рівня.

Зараз мене більше цікавить, як там справи в Клермона — нашого наступного суперника. Наступного тижня ми будемо готуватись до матчу. Сьогодні в нас був той настрій, який ми хочемо мати в Лізі чемпіонів.

Наша мета наразі полягає в тому, щоб вболівальники ідентифікували себе з командою, як це було раніше. Упродовж останнього місяця ми дуже хотіли принести клубу нові трофеї. Ми рухаємось у правильному напрямку в цьому плані.

У футболі високого рівня різниця між поразкою і перемогою дуже мала, ви побачите це в найближчих плей-оф. Ми хочемо подбати про деталі, щоб бути в змозі боротись за всі титули. Ми на шляху до чемпіонства, Суперкубок уже наш, і ми вже у фіналі Кубка", — заявив іспанський фахівець.

Матч проти Клермона ПСЖ зіграє 6 квітня, тоді як проти Барселони — 10 квітня.