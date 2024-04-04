Франція

Французький форвард парижан також не реалізував пенальті.

ПСЖ у півфінальному матчі Кубку Франції на своєму полі мінімально обіграв Ренн з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 40 хвилині, а його автором став нападаючий парижан Кіліан Мбаппе, який за три хвилини до цього не реалізував пенальті.

Таким чином, команда Луїса Енріке пройшла у фінал турніру, де зіграє проти Ліона, який напередодні обіграв Валансьєн (3:0).

ПСЖ – Ренн 1:0

Гол: Мбаппе, 40.

ПСЖ: Доннарумма, Мендеш (Шкрініар, 75), Ернандес, Маркіньйос (Перейра, 75), Хакімі, Руїс, Вітінья, Заїр-Емері (Угарте, 76), Лі Кан Ін (Коло Муані, 84), Мбаппе, Дембеле (Асенсіо, 76).

Ренн: Манданда, Трюффер, Теате, Омарі, Г. Дуе (Сейду, 56), Д. Дуе (Рідер, 82), Сантамарія (Ле Фе, 76), Блас (Терьє, 56), Гуїрі (Салах, 82), Буріжо, Калімуендо.

Попередження: Дембеле — Сейду.

На 37 хвилині Кіліан Мбаппе (ПСЖ) не реалізував пенальті.