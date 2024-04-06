Завершився матч чемпіонату Франції.
Лілль - Марсель, Getty Images
06 квітня 2024, 00:28
Лілль вдома зміг виграти у Марселя. Всі голи були забиті у другому таймі.
Команда Пауло Фонсеки знаходиться на 3 місці. Що до колективу Жана-Луї Гассе займає 7 сходинку.
Лілль — Марсель 3:1
Голи: Девід, 54, пенальті, Кабелла, 71, Гудмундссон, 84 — Ісмаїлі, 81, автогол
Лілль: Шевальє — Сантос, Йоро, Александру, Ісмаїлі — Бенталеб, Андре (Буадді, 90), Гаральдссон (Уна, 89) — Жегрова (Діакіте, 89), Девід, Кабелла (Гудмундссон, 78)
Марсель: Лопес — Гарсія, Жіго, Балерді, Мерлен — Унахі (Ндіає, 65), Гує (Кондогбія, 65), Верету — Енріке (Мумбанья, 65), Обамеянг, Харіт (Корреа, 83)
Попередження: Сантос — Харіт, Жіго, Мерлен, Кондогбія, Балерді, Верету