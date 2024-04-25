Франція

Коментар від форварда стосовно лідера ПСЖ.

Душан Влахович розповів щодо виступів Кіліана Мбаппе і поділився враженнями від його гри. У матчі з Лор'яном французький форвард записав на свій рахунок два голи.

"Кіліан Мбаппе настільки сильний, що зараз він найкращий у світі", — цитує Душана Get Football News France.

"У свої 25 років він вже виграв майже все, що можна виграти. Він забив більше ніж 40 голів у цьому сезоні, це величезна кількість голів".

Серед досягнень Кіліана в тому числі вихід на восьме місце в списку бомбардирів в історії Ліги 1.