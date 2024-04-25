Іспанія

Коментар від форварда стосовно трансферу до мадридської команди.

Маріо Гомес розповів щодо того, чому він відмовив мадридському Атлетіко у 2013 році і вибрав перехід до іншої команди. На той момент форвард не був впевнений, що підійде тренеру команди Дієго Сімеоне.

"Я боявся Дієго Сімеоне. Знав, що моя манера гри зовсім не відповідає його стилю футболу", — цитує Маріо ресурс AS.

"Тоді у Фіорентині мені показали, що вони хотіли скинути Ювентус з трону, будуючи нову команду та стадіон. Це здавалося мені чудовим".

У складі італійської команди Гомес виступав з 2013 до 2015 року. Разом з ним він доходив до півфіналу Ліги Європи та фіналу Кубка Італії. В 2020 році форвард завершив кар'єру гравця.