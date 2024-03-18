Франція

Також француз встановив новий рекорд для паризького клубу.

Вчора, 17 березня, ПСЖ у матчі 26 туру французької Ліги 1 у гостях обіграв Монпельє (6:2).

У цьому матчі оформленим хет-триком відзначився нападник парижан Кіліан Мбаппе.

За інформацією OptaJean, 25-річний француз забив 188 голів у 241 матчі чемпіонату Франції, що дозволило йому вийти на восьме місце у списку найкращих бомбардирів в історії турніру.

Кіліан випередив колишнього форварда Ліона та Ред Стара Флорі Ді Налло, на рахунку якого 187 голів за 425 матчів. Попереду Кіліана колишній нападник Німа, Ніцци та Расінга Йожеф Уйкалі – 190 голів у 438 матчах.

Найкращим бомбардиром французького чемпіонату є Деліо Онніс, який забив 299 голів.

Також завдяки хет-трику Мбаппе зумів підкорити позначку 250 забитих голів у всіх турнірах за ПСЖ. Він став першим футболістом за всю історію клубу, якому вдалося забити стільки голів.

Нинішнього сезону Мбаппе провів 37 матчів, у яких забив 38 голів та віддав вісім асистів.