Франція

Українця може бути серйозно покарано.

Захисник Бордо та збірної України Данило Ігнатенко може отримати тривалу дискваліфікацію, повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, 27-річного українця звинувачують у расизмі та загрожують судом.

Інцидент стався під час матчу 34 туру Ліги 2 проти Дюнкерка (2:0), коли українець, можливо, назвав суперника Альюна Ба "black pussy" (дослівно "чорна кицька", підтекстом — "чорний плакса").

Суперник відразу поскаржився головному арбітру, після чого клуб звернувся до Дисциплінарного комітету і погрожує подати до суду.

Зазначається, що вердикт має бути оголошений 16 травня.

Нинішнього сезону Ігнатенко провів 32 матчі, в яких забив два м'ячі та віддав один асист.