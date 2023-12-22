Україна

Близький родич футболіста був тяжко поранений на передовій.

Батько півзахисника Бордо Данила Ігнатенка був важко поранений під Бахмутом. Відомо, що близький родич футболіста служить в лавах ЗСУ. Про це повідомляє Girondins4Ever з посиланням на Sud Ouest.

Зазначається, що його евакуювали до Німеччини та прооперували. Зараз він проходить реабілітацію.

Раніше Ігнатенко в інтерв'ю французькій пресі заявив, що його батько воює у найгарячішій точці України.

"Мій батько зараз на війні, він у найгарячішій точці України. Щодня думаю, чи зможу завтра поговорити із ним?" – казав Ігнатенко.

Нагадаємо, що попри криваву війну росії на території України, УЄФА поступово повертає збірну окупантів до європейського футболу. Так, нещодавно стало відомо, що в березні наступного року збірна Сербії проведе спаринг з рашистами.