Франція

Уругвайський хавбек не залишить паризький гранд на правах орендної угоди.

Молодий опорний півзахисник Парі Сен-Жермен Мануель Угарте не розглядається своїм клубом в якості гравця, який може вирушити за ігровою практикою до іншої команди на правах оренди.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво паризького гранда прийняло внутрішнє рішення, що не розглядатиме пропозицій щодо оренди 23-річного уругвайця найближчим літом.

Таким чином, можна зробити висновок, що або Угарте залишиться в ПСЖ, або буде проданий на постійній основі, якщо надійде така пропозиція, яка влаштує французький клуб.

У поточному сезоні Мануель Угарте провів 35 матчів у всіх турнірах (2269 хвилин), в яких він віддав 3 асисти та заробив 7 попереджень. Уругвайський опорник перейшов до ПСЖ минулого літа з лісабонського Спортінга за 60 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що у підписанні Угарте зацікавлений туринський Ювентус.