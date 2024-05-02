Франція

На нагороду претендують п'ять футболістів.

Національна спілка професійних футболістів Франції UNFP представила список номінантів на звання найкращого гравця у французькій Лізі 1.

На нагороду претендують п'ять футболістів:

- нападник Марселя П'єр-Емерік Обамеянг — 31 матч та 13 забитих м'ячів;

- вінгер ПСЖ Усман Дембеле — 25 матчів, три голи та дев'ять асистів;

- півзахисник Бреста П'єр Ле-Мелу — 28 ігор, чотири забиті м'ячі;

- вінгер Лілля Едон Жегрова — 30 матчів, п'ять голів та п'ять ассистів;

- нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе — 28 ігор, 26 голів та сім асистів.

Нагадаємо, минулого сезону нагороду забрав Мбаппе.

Раніше стали відомі номінанти на звання найкращого французького гравця, який виступає за кордоном.