Франція

Нідерландський вінгер вирішив повісити бутси на цвях.

Колишній вінгер київського Динамо Джермейн Ленс вирішив завершити кар'єру у віці 36 років.

"Я вирішив піти з футболу після закінчення цього сезону. Я вже давно йшов до цього, але ті, хто не знав про це, тепер теж дізнаються. Я змирився з цим.

У мене була чудова кар'єра, я мав нагоду грати у великих клубах, я мав можливість грати на чемпіонаті світу, я був чемпіоном деяких країн. Я оглядаюся на свою кар'єру з великим задоволенням", – наводить слова Ленса Voetbalzone.

Нагадаємо, Ленс виступав за Динамо протягом двох сезонів з літа 2013 року, коли перебрався до України із ПСВ за 9 мільйонів євро. На його рахунку 76 ігор, 15 голів та 18 асистів. Потім його було продано за 11,4 млн євро до клубу АПЛ.

За свою кар'єру Ленс виступав за Бешикташ, АЗ, Неймеген, Фенербахче, Сандерленд та Карагюмрюк, а його останнім клубом стане Версаль із третього дивізіону чемпіонату Франції.

У своєму останньому сезоні Джермейн провів 27 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав чотири гольові передачі.

Також на рахунку Ленса 34 матчі за збірну Нідерландів, де він дебютував у серпні 2010 року. У них він забив вісім голів та віддав сім асистів.